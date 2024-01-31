Таджикистан предлагает инвесторам участвовать транспортно-логистических проектах на сумму более $5 млрд

Таджикистан приглашает инвесторов присоединиться к реализации в республике проектов на $100 млн по строительству логистических комплексов, а также на $5 млрд - в сфере железнодорожного транспорта.

Глава министерства транспорта Таджикистана Азим Иброхим, выступая в Брюсселе на транспортном инвестфоруме Global Gateway, предложил партнерам и международным финансовым институтам рассмотреть возможность финансирования проектов, связанных с транспортно-логистической отраслью, говорится в пресс-релизе ведомства.

По словам министра, реализация проектов необходима для укрепления торгово-экономических связей и ускорения процесса интеграции национальных транспортных систем стран Центральной Азии с Транскаспийским международным транспортным коридором, а также для обеспечения свободного передвижения людей, товаров и услуг.

В ближайшие годы в Таджикистане планируется строительство нескольких логистических комплексов регионального и международного значения. Уже подготовлены инвестиционные проекты на сумму более $100 млн, сообщил Иброхим. Кроме того, подготовлены более 10 проектов на сумму свыше $5 млрд в сфере железнодорожного транспорта.

Министр обратил внимание на транзитный потенциал Таджикистана и на важность укрепления связей со странами, не имеющими выхода к морю.

По его словам, республика высоко оценивает усилия Европейского союза по расширению межрегионального сотрудничества с акцентом на цифровую трансформацию, транспортную взаимосвязанность и проекты "зеленого" роста.