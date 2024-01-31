Vodafone отказалась от предложения Iliad об объединении подразделений компаний в Италии

Британская Vodafone Group отказалась от предложения французского оператора связи Iliad Group об объединении подразделений двух компаний в Италии.
Iliad сделала Vodafone соответствующее предложение в декабре прошлого года, оценив итальянское подразделение британской компании в 10,45 млрд евро.
После этого Iliad улучшила свое предложение, однако Vodafone не приняла его.
Как говорится в пресс-релизе Iliad, она предлагала Vodafone объединить итальянские операции в СП, которое принадлежало бы компаниям в равных долях. Vodafone получила бы в рамках сделки 6,6 млрд евро денежными средствами и 2 млрд евро в виде кредита от акционеров, а Iliad - 400 млн евро и кредит на 2 млрд евро.
Подразделение Iliad в Италии теперь будет реализовывать самостоятельную стратегию, говорится в сообщении компании.
Vodafone заявила, что больше не ведет переговоры с Iliad, но продолжает обсуждать перспективы итальянского бизнеса с другими заинтересованными сторонами.
Акции Vodafone теряют в цене 3% на торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 27%.
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