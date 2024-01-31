Швейцария вводит в действие еще ряд положений 12-го пакета санкций ЕС против РФ

Правительство Швейцарии в среду присоединилось еще к ряду мер в отношении РФ, предусмотренных 12-м пакетом антироссийских санкций ЕС.

"31 января Федеральный совет принял оставшиеся меры из 12-го пакета санкций ЕС, являющиеся актуальными для Швейцарии, с целью усиления их воздействия", - говорится в пресс-релизе c сайта правительства.

Новые меры вступят в силу 1 февраля. Среди них - поэтапный запрет на покупку и импорт российских алмазов.

Кроме того, власти применят дополнительные меры для поддержки соблюдения предельных цен на покупку российской нефти и нефтепродуктов и для противодействия попыткам обойти эти ограничения.

Также вводят запрет на импорт некоторых товаров, которые приносят "значительный доход" России, в частности, чугуна и сниженного нефтяного газа.

Новые меры запрещают экспорт и продажу России химических веществ, литиевых батарей, некоторых видов двигателей для БПЛА, а также станков и деталей к ним.

Российским гражданам и физлицам, проживающим в РФ, запрещается управлять компаниями в Швейцарии, предоставляющими услуги по использованию криптоактивов.

В секторе услуг будет действовать запрет на предоставление российским компаниям программного обеспечения для управления предприятиями и промышленного проектирования и производства. Исключение составит предоставление услуг российским дочерним предприятиям швейцарских компаний.

В декабре прошлого года власти Швейцарии объявили, что страна присоединится к части мер из 12-го пакета санкций ЕС против России. Министерство экономики тогда расширило санкции на 61 физическое лицо и 86 компаний и организаций.

18 декабря ЕС ввел 12-й санкционный пакет против РФ. Он включает запрет на импорт российских алмазов, в том числе тех, которые были обработаны в третьих странах или перевозились транзитом через Россию; принято решение расширить запрет на транзит товаров из ЕС в третьи страны через территорию России, распространив его на любые товары, которые могут иметь военное назначение.

Помимо этого, ЕС запретил на своей территории гражданам России занимать руководящие посты в компаниях, в частности, связанных с предоставлением россиянам услуг криптокошельков.

Евросоюз ввел санкции против 61 физического лица, включая главу Алтая Олега Хорохордина и Башкирии Радия Хабирова, членов ЦИК, а также Илью Медведева, сына зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

В санкционные списки также попали 86 российских компаний и организаций, среди них - "Спецмаш", "Челябинский тракторный завод", "Уралтрансмаш", "Пермский пороховой завод", "Оборонлогистика", "Ростехкомплект", а также телеканалы "Спас" и "Царьград".