ЛУКОЙЛ расширяет сеть АЗС в Азербайджане

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» в среду в Баку открыло АЗС нового типа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании. «31 января состоялось официальное открытие АЗС нового типа «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» в Хатаинском районе Баку, на проспекте Бабека, 2200», - отметили в компании. ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» (дочерняя структура ПАО «ЛУКОЙЛ» -ИФ) имеет доли в ряде проектов, а также является одним из основных операторов по сбыту нефтепродуктов на розничном рынке в Азербайджане. Владеет собственной сетью АЗС и нефтебазой. Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».