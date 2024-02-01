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ТЭК 01.02.2024 10:08

ЛУКОЙЛ расширяет сеть АЗС в Азербайджане

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» в среду в Баку открыло АЗС нового типа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«31 января состоялось официальное открытие АЗС нового типа «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» в Хатаинском районе Баку, на проспекте Бабека, 2200», - отметили в компании.

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» (дочерняя структура ПАО «ЛУКОЙЛ» -ИФ) имеет доли в ряде проектов, а также является одним из основных операторов по сбыту нефтепродуктов на розничном рынке в Азербайджане. Владеет собственной сетью АЗС и нефтебазой.

Н.Аббасова

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Тэги: ЛУКОЙЛ, АЗС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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