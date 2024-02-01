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Внешняя политика 01.02.2024 10:56

Баку и Белград подписали план военного сотрудничества на 2024г

Министерства обороны Азербайджана и Сербии подписали План военного сотрудничества на 2024 год.

По информации Минобороны Азербайджана, в Баку прошла встреча представителей министерств обороны Азербайджана и Сербии.

«На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, состоялся обстоятельный обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес», - отмечается в информации.

По итогам встречи стороны подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, СЕРБИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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