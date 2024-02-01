Баку и Белград подписали план военного сотрудничества на 2024г

Министерства обороны Азербайджана и Сербии подписали План военного сотрудничества на 2024 год. По информации Минобороны Азербайджана, в Баку прошла встреча представителей министерств обороны Азербайджана и Сербии. «На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, состоялся обстоятельный обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес», - отмечается в информации. По итогам встречи стороны подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2024 год. Х.Насирзаде

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