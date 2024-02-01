AYNA в ближайшее время запустит регулярные автобусные рейсы из города Лачин в три населенных пункта

ПЮЛ «Агентство наземного транспорта Азербайджана» (AYNA) в ближайшее время откроет регулярные автобусные рейсы из города Лачин (Восточно-Зангезурский экономический район - ИФ) в три населенных пункта.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана (МЦРТ), в ближайшее время AYNA планирует открыть регулярные автобусные рейсы по трем направлениям: город Лачин- село Забух, г.Лачин- село Зерти и г. Лачин- село Гарыкаха.

«В настоящее время проводится конкурс на выбор компаний, которые займутся пассажироперевозками по этим трем маршрутам», - подчеркивает министерство.

Ведомство также сообщило, что параллельно анализируется возможность открытия регулярных автобусных рейсов в другие населенные пункты на освобожденных территориях.

Минцифры отмечает, что AYNA в соответствии с потребностями и наличием готовой дорожной инфраструктуры уже запустило автобусные рейсы по направлениям Баку-Шуша, Баку-Агдам, Барда-Агдам, Ахмедбейли (Физули) - Шуша, город Тертер - село Талыш, Горадиз (Физули)- село Агалы (Зангилан).

Н.Аббасова