Кабмин Азербайджана утвердил критерии отнесения товаров к группам риска

Кабинет министров Азербайджана утвердил критерии отнесения товаров к группам риска.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно постановлению правительства, в целом, определены 18 критериев, по которым товары могут быть отнесены к различным степеням риска.
Среди них механическая опасность, опасность удушения, опасность удара электрическим током, тепло и пожарная опасность, термальная опасность которая может стать причиной возгорания, химическая опасность, микробиологическая опасность, опасность, вызванная звуковым и ультразвуковым давлением, радиационная опасность, опасность взрыва, опасность, которая может возникнуть в зависимости от вида (функционального назначения) товара, опасность, которая может возникнуть в результате давления жидкости, опасность, которая может возникнуть от лазерных источников, срока годности технологий обработки, срока годности товара и т.д.
Б.Рустамбеков
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