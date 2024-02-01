Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0188 GBR   2.1551 TRY   0.056

Цена на нефть

31.01 $/bbl +/- WTI 75.85 -1.97 Brent 81.71 -1.16

Бизнес и законодательство 01.02.2024 12:16

Кабмин Азербайджана утвердил критерии отнесения товаров к группам риска

Кабинет министров Азербайджана утвердил критерии отнесения товаров к группам риска.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно постановлению правительства, в целом, определены 18 критериев, по которым товары могут быть отнесены к различным степеням риска.

Среди них механическая опасность, опасность удушения, опасность удара электрическим током, тепло и пожарная опасность, термальная опасность которая может стать причиной возгорания, химическая опасность, микробиологическая опасность, опасность, вызванная звуковым и ультразвуковым давлением, радиационная опасность, опасность взрыва, опасность, которая может возникнуть в зависимости от вида (функционального назначения) товара, опасность, которая может возникнуть в результате давления жидкости, опасность, которая может возникнуть от лазерных источников, срока годности технологий обработки, срока годности товара и т.д.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАБМИН, КРИТЕРИИ, РИСК


Похожие новости


Кабмин Азербайджана определил критерии нефтяного и частного секторов Кабмин Азербайджана утвердил критерии микро, малого и среднего бизнеса Кабмин Азербайджана утвердил критерии крупного, среднего и малого предпринимательства

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az