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Финансы 01.02.2024 20:10

BNP Paribas сократил чистую прибыль в IV кв. вдвое, планирует обратный выкуп акций на 1,05 млрд евро

Крупнейший по объему активов банк Франции BNP Paribas сократил чистую прибыль вдвое в четвертом квартале из-за роста операционных расходов, увеличив выручку на 0,1%.

Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в прошедшем квартале составила 1,07 млрд евро по сравнению с 2,14 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 1,77 млрд евро.

Квартальная выручка BNP Paribas составила 10,9 млрд евро против 10,89 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка в 11,42 млрд евро.

Банк ухудшил прогноз среднегодовых темпов роста чистой прибыли на период с 2022 по 2025 год включительно до 8% с "более 9%".

Он также понизил целевой показатель рентабельности материального капитала (ROTE) на 2025 год до 11,5-12% с 12%. При этом BNP Paribas рассчитывает, что ROTE достигнет 12% в 2026 году.

Банк выплатит дивиденды в размере 4,6 евро на акцию по итогам 2023 года, что на 18% больше, чем годом ранее. Он также планирует обратный выкуп акций на 1,05 млрд евро в 2024 году.

Акции BNP Paribas теряют в цене 7,9% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 6,4%.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БАНК, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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