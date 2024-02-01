Азербайджан и Межпарламентский союз договорились о проведении совместного мероприятия в рамках COP29 в 2024 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы государства, Чунгонг передал Алиеву поздравления по случаю обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

«Поблагодарив за поздравления, Алиев отметил, что это исторический момент для азербайджанского народа и государства, подчеркнул, что эти новые условия создают возможности для укрепления мира и стабильности в регионе», - подчеркивается в информации.

Глава государства сказал, что, хотя Минская группа в течение 28 лет занималась процессом урегулирования конфликта, никаких результатов достигнуто не было, азербайджанские земли не были освобождены от оккупации, не было обеспечено возвращение вынужденных переселенцев. Несмотря на то, что азербайджанская сторона, когда ее земли находились под оккупацией, справедливо выдвигала предложения об оказании государствами-членами Минской группы давления на Армению, введении против нее соответствующих санкций, Минская группа в то время не предприняла никаких шагов в этом направлении.

Президент отметил, что после окончания 44-дневной Отечественной войны в 2020 году Азербайджан, являясь инициатором мирной повестки в регионе, выступил с предложением подписать мирный договор с Арменией. Но Армения не отреагировала на это адекватно. Поэтому Азербайджан выдвинул пять соответствующих нормам и принципам международного права принципов, составляющих основу мирного договора, и является инициатором переговорного процесса по мирному договору на этой основе.

Глава государства подчеркнул, что после окончания 44-дневной войны в 2020 году Армения не выполнила ряд обязательств, взятых ею в рамках трехстороннего заявления, в течение последних трех лет она продолжала поддерживать сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана финансовыми, военными и другими средствами.

Президент Азербайджана сказал, что поздравление, направленное руководством Армении 2 сентября прошлого года по случаю «независимости» так называемой «Нагорно-Карабахской республики», а также так называемые «президентские выборы», проведенные 9 сентября, нанесли серьезный удар по мирному процессу, подчеркнул, что для обеспечения своей территориальной целостности и суверенитета Азербайджан вынужден был провести антитеррористические мероприятия.

Чунгонг, в свою очередь, выступил с предложением о том, что Международный парламентский союз может стать платформой для диалога между представителями парламентов Армении и Азербайджана.

Высоко оценив эту инициативу, Алиев довел до внимания, что Азербайджан поддерживает диалог между парламентами двух стран именно на этой платформе.

Чунгонг также отметил, что Межпарламентский союз выступает за диалог и инклюзивность между парламентариями, не является сторонником эксклюзивности, так как такие подходы не получают одобрения и не соответствуют традициям международного парламентаризма.

Поздравив Алиева с тем, что COP29 в 2024 году пройдет в Азербайджане, Чунгонг выступил с инициативой организовать в период проведения COP29 мероприятие, объединяющее парламентские делегации в рамках Межпарламентского союза и поддерживающее международные усилия по окружающей среде и изменению климата. Поддержав эту инициативу, Алиев пригласил гостя на COP29, который пройдет в Азербайджане. Приглашение было с удовлетворением принято.

Генсек союза также передал поздравления в связи с успешным председательством Азербайджана в Движении неприсоединения, одобрил инициативу Баку по созданию парламентского измерения Движения.

«Президент Алиев подчеркнул, что в период 4-летнего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан выступил с инициативами по повышению международного авторитета этого института, созданию новых сфер сотрудничества и, в этом контексте, учреждению парламентского, молодежного измерений и женской платформы. На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивается в информации.

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