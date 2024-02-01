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Бизнес и законодательство 01.02.2024 22:40

Ferrari завершила очередной год с рекордной чистой прибылью и выручкой

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari N.V. в 2023 году увеличил чистую прибыль на 34% и повысил выручку на 17%, причем оба показателя оказались рекордными в истории компании по итогам второго года подряд.

Как сообщается в пресс-релизе, за прошлый год Ferrari получила чистую прибыль в размере 1,26 млрд евро по сравнению с 939 млн евро в 2022 году при выручке в 5,97 млрд евро против 5,1 млрд евро. Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) увеличилась на 29%, до 2,28 млрд евро.

Чистая прибыль автопроизводителя в октябре-декабре составила 294 млн евро против 221 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная скорректированная EBITDA выросла до 558 млн евро с 469 млн евро годом ранее, выручка поднялась на 11% и достигла 1,52 млрд евро.

В четвертом квартале продажи Ferrari снизились на 2% в годовом выражении, до 3,245 тыс. машин, тогда как по итогам года поставки выросли на 3%, до 13,663 тыс. автомобилей.

"Это был очень успешный год, в ходе которого мы укрепили наш бренд благодаря ряду достижений, которые нашли отражение в беспрецедентных финансовых показателях, - заявил CEO компании Бенедетто Винья. - Наша чистая прибыль впервые превысила 1 млрд евро, а рентабельность по EBITDA повысилась до 38,2%".

Компания с оптимизмом смотрит на вероятность того, что в 2026 году её финпоказатели будут ближе к верхним границам среднесрочных прогнозов, добавил Винья.

В 2024 году Ferrari рассчитывает получить скорректированную EBITDA в размере не менее 2,45 млрд евро, а выручка ожидается на уровне более 6,4 млрд евро.

Котировки акций Ferrari растут на 5% на торгах в Милане в четверг. Капитализация компании за последние 12 месяцев повысилась на 37,6% и составляет сейчас около 79,6 млрд евро.

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Тэги: ИТАЛИЯ, FERRARI, ОТЧЕТНОСТЬ, КВАРТАЛ


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