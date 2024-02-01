Глава Европарламента приветствовала решение ЕС о финансовой помощи Украине

Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила удовлетворение согласием всех 27 стран ЕС выделить 50 млрд евро помощи Украине, призвав не акцентировать внимание, на каких условиях это решение было достигнуто.
"Хорошо, что сегодня мы смогли достичь этого соглашения столь быстро, и это благодаря лидерам (ЕС), сумевшим договориться в составе 27 государств. Было бы явно менее идеально, если бы соглашение заключили 26 стран", - сказала Метсола в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.
По ее словам, решение о макрофинансовой помощи Украине важно для Европарламента, и будет иметь значение для последующих переговоров ЕП с Еврокомиссией и Советом ЕС по фонду для Киева.
Ранее в четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС на саммите согласились с выделением из бюджета Евросоюза 50 млрд евро на финансовую помощь Украине. "Все 27 лидеров согласились на выделение дополнительного пакета помощи Украине из европейского бюджета объемом 50 млрд евро", - написал он в соцсети X.
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