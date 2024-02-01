Иран и Венесуэла обсудят развитие сотрудничества в нефтегазе, в т.ч. строительство НПЗ

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи отправился в Венесуэлу для переговоров с коллегой - министром нефти Венесуэлы - Педро Теллечеа о развитии сотрудничества в энергетической отрасли, сообщает иранское агентство Tasnim.
В частности, переговоры затронут вопросы инвестирования в нефтегазовые проекты Венесуэлы, строительства и капитального ремонта нефтеперерабатывающих заводов, экспорта технических и инженерных услуг в Венесуэлу, а также развитие сотрудничества в нефтехимической отрасли.
Отмечается, что в последние годы "министерство нефти Ирана активизировало усилия по развитию отношений со странами Латинской Америки в рамках "энергетической дипломатии". Внешнеторговый оборот между Ираном и Венесуэлой в нефтяной отрасли за последние 20 месяцев достиг $3,5 млрд. Эта сумма включает в себя торговлю нефтью и газовым конденсатом, инженерно-технические услуги, поставки оборудования, а также реконструкцию и капитальный ремонт нефтеперерабатывающих комплексов Венесуэлы.
Ранее национальная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) сообщила о подписании меморандума о сотрудничестве между министерством нефти Венесуэлы и министерством энергетики и минеральных ресурсов Турции. Документ был подписан по итогам встречи Педро Теллечеа с главой Минэнерго Турции Алпарсланом Байрактаром. "Это заложит основу для устойчивого развития взаимного сотрудничества в области добычи углеводородов". - подчеркивает PDVSA.
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