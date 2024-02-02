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СНГ 02.02.2024 09:10

МЧС Кыргызстана не исключает, что авария на ТЭЦ Бишкека случилась из-за диверсии

МЧС Кыргызстана не исключает диверсию на ТЭЦ Бишкека, из-за чего и произошла авария, заявил министр чрезвычайных ситуаций страны Бообек Ажикеев на пресс-конференции в пятницу.

"Рассматривается версия о диверсии, так как ночью были слышны хлопки на ТЭЦ Бишкека. Изучаются и технические причины выхода из строя оборудования", - сказал Ажикеев.

По его словам, на теплоцентрали объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Объявлять режим ЧС в городе нет необходимости. Школы и детские сады переведены на онлайн-режим обучения. Ситуация находится на контроле у президента. Из-за снижения температуры увеличено производство электроэнергии. С учетом проведения ремонтных работ восстановление прежнего режима может занять 5-7 дней", - добавил Ажикеев.

Как сообщалось, на ТЭЦ Бишкека произошла авария, по предварительным данным, взорвался один из котлов. Причины случившегося официально не называются, работает комиссия.

По информации Минздрава, в результате аварии на ТЭЦ пострадали пять человек.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ТЭЦ, АВАРИЯ, ПРИЧИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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