Австралийский производитель вин Accolade Wines отошел кредиторам

Консорциум финансовых компаний, в который входят Bain Capital и Sona Asset Management, получил контроль над Accolade Wines, вторым по величине производителем вина в Австралии, в рамках соглашения о реструктуризации задолженности компании.

"Accolade Wines оказалась в неблагоприятной операционной и финансовой ситуации в результате структурного сокращения спроса на вино, инфляции, избытка предложения и высокого уровня задолженности", - говорится в пресс-релизе компании.

Консорциум Australian Wine Holdco Ltd. конвертирует долговые обязательства, скупленные за последние месяцы на вторичном рынке со значительным дисконтом, в акции Accolade и получит контроль над ней. Инвестфирмы затем рассчитывают завершить докапитализацию компании к середине этого года. Ранее Accolade принадлежала инвестфирме Carlyle, купившей её за 1 млрд австралийских долларов ($660 млн) в 2018 году.

Accolade выпускает такие известные марки вина как Hardys и Banrock Station. Компания столкнулась с падением потребления вин в ресторанах и гостиницах во время пандемии коронавируса и с резким повышением пошлин на импорт в Китай. Кроме того, на рынке наблюдается структурное изменение спроса, поскольку потребители постепенно переходят на более дорогие вина.

В результате компания столкнулась с повышенной долговой нагрузкой. В частности, ей предстояло погасить краткосрочный кредит на 600 млн австралийских долларов в 2025 году. Для сокращения задолженности Accolade продала ряд активов, включая тасманский виноградник Bay of Fires.

Аналитики полагают, что после реструктуризации Accolade станет привлекательной мишенью для поглощения со стороны более крупных конкурентов или инвестфондов, пишет Financial Times.