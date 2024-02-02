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Дальнее зарубежье 02.02.2024 12:16

Более 270 человек пострадали в результате взрыва газа и вызванного им пожара в столице Кении

Взрыв автоцистерны с газом произошел в ночь на пятницу на одной из улиц кенийской столицы Найроби, не менее трех человек погибли и более 270 человек ранены, сообщает Associated Press.

Пламя быстро охватило близлежащие склады и дома, в которых на тот момент находились люди. Ущерб нанесен предприятиям и транспортным средствам, припаркованным поблизости.

В полиции и в отделении Международного комитета Красного Креста в Кении сообщили о как минимум трех погибших, но предупредили, что число жертв может возрасти. С места происшествия госпитализирован 271 пострадавший.

Представитель правительства Кении Исаак Мваура заявил, что сгорел склад, на котором хранились одежда и текстиль.

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Тэги: КЕНИЯ, ГАЗ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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