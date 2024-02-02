Миссия от СНГ опубликовала промежуточный отчет по результатам наблюдения за подготовкой внеочередных выборов президента Азербайджана

Миссия наблюдателей от СНГ в пятницу опубликовала промежуточный отчет по результатам наблюдения за подготовкой внеочередных выборов президента Азербайджана, которые состоятся 7 февраля 2024 года.

Согласно отчету, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», миссия (в составе 169 человек) с 17 января 2024 года осуществляет мониторинг подготовки выборов.

В отчете отмечается, что наблюдатели от СНГ обсуждали ход избирательной кампании с руководством ЦИК, Министерства иностранных дел Азербайджана, состоялись встречи с представителями предвыборных штабов всех кандидатов в президенты.

По оценкам миссии, избирательные комиссии всех уровней принимают необходимые меры для проведения выборов организованно и в точном соответствии с законодательством страны.

По информации Центральной избирательной комиссии Азербайджана, в списки для участия в выборах включены более 6,3 млн избирателей.

«Наблюдатели от СНГ отмечают, что выдвижение и регистрация кандидатов в Президенты соответствовали требованиям законодательства Азербайджана. Участие в избирательной кампании 7 претендентов свидетельствует о ее проведении на условиях состязательности и политического плюрализма», - подчеркивается в отчете.

Миссия отмечает, что агитационная кампания претендентов проходит спокойно и организованно, в строгом соответствии с требованиями избирательного законодательства. По мнению наблюдателей от СНГ, кандидатам созданы равные условия для ведения предвыборной агитации.

Свои окончательные выводы и оценки Миссия отразит в итоговом документе по результатам мониторинга подготовки и проведения досрочных выборов президента Азербайджана.

Р.Ахмедов