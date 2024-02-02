В иракской группировке пообещали продолжить атаки на силы США

Вооруженная группа иракского шиитского ополчения "Харакат ан-Нуджаба" в пятницу заявила, что продолжит осуществлять атаки на американские силы в регионе, пока не закончатся боевые действия в секторе Газа, сообщают ближневосточные СМИ.
По словам лидера движения Акрама аль-Кааби, он понимает решение группировки "Катаиб Хезболла" приостановить операции после гибели трех американских военнослужащих при атаке на границе Иордании и Сирии, однако "Харакат ан-Нуджаба" в свою очередь не будет прекращать свои удары.
"За любым американским ударом последует соответствующий ответ", - добавил аль-Кааби.
"В очередной раз сообщаем, что мы преследуем две цели: остановить бои в Газе и добиться вывода американских оккупационных сил из Ирака", - заявил он.
28 января Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения. В свою очередь, иорданские власти заявляли, что обстрелу подверглись американские военные на сирийской стороне границы.
В Иране отвергли обвинения в причастности к этой атаке.
Ряд поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке в последние месяцы совершали атаки на цели, связанные с США и Израилем, на фоне боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС.
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