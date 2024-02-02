Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8485 RUR   0.0188 GBR   2.1669 TRY   0.0558

Цена на нефть

01.02 $/bbl +/- WTI 73.82 -2.03 Brent 78.70 -1.85

Дальнее зарубежье 02.02.2024 20:17

В иракской группировке пообещали продолжить атаки на силы США

Вооруженная группа иракского шиитского ополчения "Харакат ан-Нуджаба" в пятницу заявила, что продолжит осуществлять атаки на американские силы в регионе, пока не закончатся боевые действия в секторе Газа, сообщают ближневосточные СМИ.

По словам лидера движения Акрама аль-Кааби, он понимает решение группировки "Катаиб Хезболла" приостановить операции после гибели трех американских военнослужащих при атаке на границе Иордании и Сирии, однако "Харакат ан-Нуджаба" в свою очередь не будет прекращать свои удары.

"За любым американским ударом последует соответствующий ответ", - добавил аль-Кааби.

"В очередной раз сообщаем, что мы преследуем две цели: остановить бои в Газе и добиться вывода американских оккупационных сил из Ирака", - заявил он.

28 января Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения. В свою очередь, иорданские власти заявляли, что обстрелу подверглись американские военные на сирийской стороне границы.

В Иране отвергли обвинения в причастности к этой атаке.

Ряд поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке в последние месяцы совершали атаки на цели, связанные с США и Израилем, на фоне боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАК, ГРУППИРОВКА, США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az