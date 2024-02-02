BP утвердила Кейт Томсон в качестве постоянного CFO

Британская нефтегазовая BP plcназначила Кейт Томсон главным финансовым директором на постоянной основе, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление компании. Томсон исполняла обязанности CFO с сентября прошлого года. В январе BP утвердила в качестве постоянного главы компании Мюррея Окинклосса, также занимавшего эту должность на временной основе с сентября после отставки предыдущего CEO Бернарда Луни.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».