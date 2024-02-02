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ТЭК 02.02.2024 16:35

BP утвердила Кейт Томсон в качестве постоянного CFO

Британская нефтегазовая BP plcназначила Кейт Томсон главным финансовым директором на постоянной основе, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление компании.

Томсон исполняла обязанности CFO с сентября прошлого года.

В январе BP утвердила в качестве постоянного главы компании Мюррея Окинклосса, также занимавшего эту должность на временной основе с сентября после отставки предыдущего CEO Бернарда Луни.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BP, CFO, УТВЕРЖДЕНИЕ


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