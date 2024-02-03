Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8485 RUR   0.0188 GBR   2.1669 TRY   0.0558

Цена на нефть

01.02 $/bbl +/- WTI 73.82 -2.03 Brent 78.70 -1.85

Дальнее зарубежье 03.02.2024 00:38

Осло предоставит США доступ к еще 8 военным объектам на территории Норвегии

Норвегия и США в пятницу достигли договоренностей о расширении доступа Пентагона к норвежским военным объектам в рамках дополнения к двустороннему соглашению о сотрудничестве в области обороны от 2022 года, сообщило правительство королевства.

Министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам и посол США в Осло Марк Натансон в пятницу подписали документ о внесении поправок в соглашение, предусматривающих разрешение на использование Пентагоном дополнительно восьми военных объектов на территории страны.

Новые согласованные объекты, в частности, включают аэродромы Андёйя и Бардуфосс, базу и полигон Сетермоен на севере Норвегии, аэродром Эрланд, базу Вернес и топливный терминал Намсен в центральной части страны, главную военно-морскую базу Хоконсверн вблизи города Берген, подземный комплекс в пещерах Осмарка и на юге страны.

"В ожидании согласия норвежского парламента эти объекты могут использоваться Норвегией, Соединенными Штатами и другими союзными силами для ряда военных целей. Подписание (дополнения) способствует дальнейшему развитию соглашению о сотрудничестве в области обороны, которое принял норвежский парламент в июне 2022 года", - заявил посол США в Норвегии.

Подписанное в пятницу дополнение к соглашению должно быть представлено на одобрение парламенту Королевства.

Вместе с ранее уже предоставленным по действующему соглашению аэродромами Рюгге, Эвенес и Сола, а также военно-морской базой Рамсунд, США получают доступ в общей сложности к 12 военным объектам на территории Норвегии.

В декабре 2023 года Швеция, Дания и Финляндия также подписали двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с США. Соглашения, которые пока еще не вступили в силу, предусматривают использование США 17 военных объектов и территорий в Швеции, 15 в Финляндии и трех в Дании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, НОРВЕГИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, БАЗЫ


Похожие новости


США в этом году откроют дипмиссию в Норвегии за Полярным кругом - Блинкен ExxonMobil продает активы в Норвегии за $4,5 млрд

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az