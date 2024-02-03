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АПК 03.02.2024 00:12

Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

Цены на какао-бобы в пятницу растут шестую сессию подряд и, вероятно, обновят максимум более чем за 46 лет по итогам торгов.

"Предложение какао-бобов из Западной Африки остается ограниченным, и ожидания, что объемы их производства будут ниже спроса, усиливаются", - отмечает вице-президент The Price Futures Group Джек Сковилл, слова которого приводит Market Watch.

Мартовские фьючерсы на какао-бобы подорожали на 1%, до $5006 за тонну, в ходе торгов на американской площадке ICE в пятницу.

По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $4956 за тонну - это максимум на закрытие рынка с 20 июля 1977 года, по данным Dow Jones.

В январе какао-бобы подорожали на 15%, что является самым существенным ростом с ноября 2020 года.

Урожай какао-бобов отстает от уровней предыдущего сельхозгода, говорится в обзоре Commerzbank.

Оценки экспортеров показывают, что поставки какао-бобов в порты Кот-д`Ивуара, являющегося крупнейшим мировым производителем этого вида сырья, в период с начала сельскохозяйственного года в октябре и до конца января были на 35% ниже по сравнению с тем же периодом годом ранее, отмечают в Commerzbank.

Это означает, что рынок какао-бобов будет дефицитным третий год подряд, говорят эксперты банка.

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Тэги: МИР, КАКАО, ЦЕНА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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