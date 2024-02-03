«Азерсыгорта» имеет достаточно средств, ее ликвидация не создаст дополнительной финансовой нагрузки на госбюджет – Минфин и АИХ

Министерство финансов и Азербайджанский инвестиционный холдинг (АИХ) создадут комиссию в связи с ликвидацией государственной коммерческой страховой компании «Азерсыгорта» и планируют обратиться в Центробанк Азербайджана для отзыва ее лицензии на страховую деятельность.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на совместное заявление Минфина и Холдинга, решение о добровольной ликвидации «Азерсыгорта» было принято Наблюдательным советом компании после анализа обращения менеджмента компании.

В качестве причин ликвидации компании менеджментом были указаны отсутствие возможности обеспечения рентабельности «Азерсыгорта» на страховом рынке и возможности роста финансовых потерь государства, являющегося учредителем компании.

Минфин и Холдинг отмечают, что текущий страховой портфель «Азерсыгорта» будет оперативно регулироваться, все обязательства перед кредиторами будут выполнены. «У компании имеется достаточно собственных средств, и поэтому ее ликвидация не приведет к созданию дополнительной финансовой нагрузки на госбюджет», - подчеркивается в совместном заявлении.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 января 2024 года подписал указ о ликвидации «Азерсыгорта».

«Азерсыгорта» была создана в 1991 году. Ее уставный капитал равен 9 млн манатов.

По итогам 2023 года премии компании составили 28,86 млн манатов (7-ое место по объему премий), выплаты – 16,65 млн манатов (5-ое место по объему премий).

Р.Ахмедов