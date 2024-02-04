Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8485 RUR   0.0188 GBR   2.1669 TRY   0.0558

Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 72.28 -1.54 Brent 77.33 -1.37

Дальнее зарубежье 04.02.2024 22:52

Глава МИД Франции начал ближневосточное турне с переговоров с президентом ас-Сиси в Египте

Глава МИД Франции Стефан Сежурне прибыл в Египет, где его принял президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, передают в воскресенье западные СМИ.

"По случаю моего первого визита на Ближний Восток я хотел прежде всего посетить Египет, являющийся стратегическим партнером Франции. Я напомнил президенту о нашей приверженности гуманитарному прекращению огня в Газе и перезапуску политического решения через сосуществование двух государств", - написал он в социальной сети X (бывший твиттер). К записи он приложил совместное фото с ас-Сиси.

Египет стал первой остановкой в ближневосточном турне, который Сежурне совершает впервые на посту главы МИД Франции. Далее он отправится в Иорданию, Израиль и в Ливан.

Сежурне назначили министром иностранных дел Франции 11 января.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕГИПЕТ, МИД, ВИЗИТ


Похожие новости


Макрон встретился с ас-Сиси и обсудил с ним права человека в Египте Президент Египта летит во Францию обсуждать экономическое и военное сотрудничество Президент Алиев соболезнует коллегам из Египта и Франции в связи с крушением пассажирского самолета Путин направил телеграммы соболезнования президентам Франции и Египта в связи с крушением самолета Egypt Air Президент Франции в августе посетит открытие дублера Суэцкого канала Олланд осудил расправу ИГ над египтянами-коптами в Ливии Египет одобрил покупку 24 французских истребителей Rafale - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az