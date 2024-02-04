Глава МИД Франции начал ближневосточное турне с переговоров с президентом ас-Сиси в Египте

Глава МИД Франции Стефан Сежурне прибыл в Египет, где его принял президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, передают в воскресенье западные СМИ.
"По случаю моего первого визита на Ближний Восток я хотел прежде всего посетить Египет, являющийся стратегическим партнером Франции. Я напомнил президенту о нашей приверженности гуманитарному прекращению огня в Газе и перезапуску политического решения через сосуществование двух государств", - написал он в социальной сети X (бывший твиттер). К записи он приложил совместное фото с ас-Сиси.
Египет стал первой остановкой в ближневосточном турне, который Сежурне совершает впервые на посту главы МИД Франции. Далее он отправится в Иорданию, Израиль и в Ливан.
Сежурне назначили министром иностранных дел Франции 11 января.
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