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Дальнее зарубежье 05.02.2024 00:03

Филиппины готовы использовать силу для сохранения территориальной целостности страны - власти

Правительство Филиппин готово использовать вооруженные силы, чтобы не дать расколоть нацию, заявил в воскресенье советник по национальной безопасности страны Эдуардо Ано.

Любая попытка отделения "будет встречена правительством с решительной силой", сказал Ано.

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте на текущей неделе призвал к провозглашению независимости своего родного острова Минданао от Филиппин, поскольку его союз с президентом Фердинандом Маркосом-младшим распался из-за разногласий по поводу внесения поправок в конституцию.

Президент Маркос заявил, что внесение поправок в конституцию 1987 года было призвано облегчить иностранные инвестиции, но Дутерте обвинил его в использовании конституционных изменений, чтобы остаться у власти.

"Национальное правительство без колебаний использует свою власть и силы, чтобы подавить и остановить любые попытки расчленить республику", - сказал Ано.

При этом он указал, что призывы к отделению могут свести на нет достижения правительства о мирном соглашении с бывшими сепаратистскими группировками.

Противостояние властей с сепаратистами на Минданао продолжалось на протяжении нескольких десятилетий.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ВЛАСТИ, ВОЙСКА, СУВЕРЕНИТЕТ

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