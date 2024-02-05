Филиппины готовы использовать силу для сохранения территориальной целостности страны - власти

Правительство Филиппин готово использовать вооруженные силы, чтобы не дать расколоть нацию, заявил в воскресенье советник по национальной безопасности страны Эдуардо Ано.
Любая попытка отделения "будет встречена правительством с решительной силой", сказал Ано.
Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте на текущей неделе призвал к провозглашению независимости своего родного острова Минданао от Филиппин, поскольку его союз с президентом Фердинандом Маркосом-младшим распался из-за разногласий по поводу внесения поправок в конституцию.
Президент Маркос заявил, что внесение поправок в конституцию 1987 года было призвано облегчить иностранные инвестиции, но Дутерте обвинил его в использовании конституционных изменений, чтобы остаться у власти.
"Национальное правительство без колебаний использует свою власть и силы, чтобы подавить и остановить любые попытки расчленить республику", - сказал Ано.
При этом он указал, что призывы к отделению могут свести на нет достижения правительства о мирном соглашении с бывшими сепаратистскими группировками.
Противостояние властей с сепаратистами на Минданао продолжалось на протяжении нескольких десятилетий.
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