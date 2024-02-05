Рост ВВП Индонезии в IV квартале ускорился до 5%

Экономика Индонезии в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 5,04% относительно аналогичного периода годом ранее, сообщило статуправление страны.
Рост совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.
При этом темпы подъема ВВП ускорились по сравнению с 4,94% в третьем квартале.
Госрасходы в октябре-декабре увеличились на 2,8% после сокращения на 3,9% в предыдущие три месяца. Между тем темпы увеличения потребительских расходов замедлились до 4,5% с 5,05%, инвестиций в основной капитал - до 5% с 5,8%.
Рост в обрабатывающей промышленности в минувшем квартале составил 4,1%, в горнодобывающей отрасли - 7,5%, в розничной и оптовой торговле - 4,1%, в строительной сфере - 7,7%, в сельском хозяйстве - 1,1%.
ВВП Индонезии в четвертом квартале увеличился на 0,45% относительно предыдущих трех месяцев.
По итогам всего 2023 года экономика страны выросла на 5,05%. В 2022 году она увеличилась на 5,31%, что стало самым существенным повышением с 2013 года.
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