Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8316 RUR   0.0186 GBR   2.1429 TRY   0.0557

Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 72.28 -1.54 Brent 77.33 -1.37

Макроэкономика 05.02.2024 21:33

Рост ВВП Индонезии в IV квартале ускорился до 5%

Экономика Индонезии в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 5,04% относительно аналогичного периода годом ранее, сообщило статуправление страны.

Рост совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

При этом темпы подъема ВВП ускорились по сравнению с 4,94% в третьем квартале.

Госрасходы в октябре-декабре увеличились на 2,8% после сокращения на 3,9% в предыдущие три месяца. Между тем темпы увеличения потребительских расходов замедлились до 4,5% с 5,05%, инвестиций в основной капитал - до 5% с 5,8%.

Рост в обрабатывающей промышленности в минувшем квартале составил 4,1%, в горнодобывающей отрасли - 7,5%, в розничной и оптовой торговле - 4,1%, в строительной сфере - 7,7%, в сельском хозяйстве - 1,1%.

ВВП Индонезии в четвертом квартале увеличился на 0,45% относительно предыдущих трех месяцев.

По итогам всего 2023 года экономика страны выросла на 5,05%. В 2022 году она увеличилась на 5,31%, что стало самым существенным повышением с 2013 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az