Азербайджан демонстрирует продукцию ОПК на выставке World Defence Show 2024 в Эр-Рияде

Азербайджан представил 107 наименований оборонной продукции на международной оборонной выставке World Defence Show 2024, которая проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 4 по 8 февраля, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Миноборонпроме страны.

Там отметили, что в мероприятии принимает участие делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым, который уже провел ряд встреч с представителями Саудовской Аравии.

Оборонная выставка World Defense Show 2024 собрала более 750 участников и 115 представителей более чем из 45 стран.

Р.Керимов