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Оборона 05.02.2024 11:19

Азербайджан демонстрирует продукцию ОПК на выставке World Defence Show 2024 в Эр-Рияде

Азербайджан представил 107 наименований оборонной продукции на международной оборонной выставке World Defence Show 2024, которая проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 4 по 8 февраля, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Миноборонпроме страны.

Там отметили, что в мероприятии принимает участие делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым, который уже провел ряд встреч с представителями Саудовской Аравии.

Оборонная выставка World Defense Show 2024 собрала более 750 участников и 115 представителей более чем из 45 стран.

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНПРОМ, САУДАРАВИЯ, ВЫСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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