Более 100 человек погибли из-за лесных пожаров в Чили

Лесные пожары в регионе Вальпараисо в центральной части Чили унесли жизни 112 человек, сообщает в понедельник ЭФЭ.
"Число погибших в результате разрушительных пожаров, охвативших регион Вальпараисо в 100 километрах к западу от Сантьяго, возросло до 112, из них опознали только 32 человека", - приводит агентство слова заместителя министра внутренних дел Чили Мануэля Монсальве.
Накануне сообщалось о 46 жертвах пожара.
По данным Монсальве, в курортном городе Винья-дель-Мар в Вальпараисо и в его окрестностях 200 человек числятся пропавшими без вести.
Замглавы МВД сообщил, что за последние несколько дней в Чили вспыхнули 165 пожаров, 40 из них не удается локализовать. Еще 112 очагов возгорания находятся под контролем, четыре пожара потушили.
Монсальве добавил, что пожары повредили или уничтожили дома, где проживают около 40 тыс. человек. В Винья-дель-Маре и в соседних городах Кильпуэ и Вилья-Алемана власти ввели комендантский час, чтобы облегчить работу пожарных и спасателей, а также с целью пресечь мародерство. Замглавы МВД Чили объяснил, что единовременное возникновение нескольких пожаров может свидетельствовать о том, что их устроили намеренно.
"Трудно представить, что могут существовать (...) люди, способные причинить столько смерти и боли. Но если такие есть, мы будем их искать, мы их найдем, и им придется столкнуться с осуждением не только общества, но и с законом", - заверил Монсальве.
Монсальве отметил, что, по прогнозам метеорологов, в понедельник и вторник в Чили сохранятся благоприятные погодные условия для тушения пожаров.
Губернатор Вальпараисо Родриго Мундака также заявил, что, по его мнению, некоторые пожары в регионе могли произойти в результате поджогов.
"Пожары начались одновременно в четырех местах. Нам придется тщательно поработать, чтобы найти виновных", - отметил он.
Накануне президент Чили Габриэль Борич призвал жителей страны оказывать содействие пожарным службам и объявил о введении в Вальпараисо режима чрезвычайной ситуации. Также Борич объявил с понедельника двухдневный национальный траур по погибшим.
Азербайджан демонстрирует продукцию ОПК на выставке World Defence Show 2024 в Эр-Рияде
Азербайджанский спецназ отработал прорыв обороны противника
МИД Азербайджана: неспособность партнеров заставить Армению устранить минную угрозу приводит к еще большим жертвам среди граждан Азербайджана
Производство электроэнергии в Таджикистане в 2023г выросло на 2%
Премии Фонда аграрного страхования в 2023г составили 16,9 млн манатов
Доля ЛУКОЙЛа в Яндексе составит около 10%, акционеры нефтяной компании в сделку не вовлечены
В Лос-Анджелесе вручили премии «Грэмми»
Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Тертере
Возвращение корабля Crew Dragon с коммерческими туристами с МКС на Землю перенесли на вторник
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Станьте владельцем квартиры от Yelo Bank!
Студентка Бакинской высшей школы нефти награждена президентской премией
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы