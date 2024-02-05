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Дальнее зарубежье 05.02.2024 11:45

Более 100 человек погибли из-за лесных пожаров в Чили

Лесные пожары в регионе Вальпараисо в центральной части Чили унесли жизни 112 человек, сообщает в понедельник ЭФЭ.

"Число погибших в результате разрушительных пожаров, охвативших регион Вальпараисо в 100 километрах к западу от Сантьяго, возросло до 112, из них опознали только 32 человека", - приводит агентство слова заместителя министра внутренних дел Чили Мануэля Монсальве.

Накануне сообщалось о 46 жертвах пожара.

По данным Монсальве, в курортном городе Винья-дель-Мар в Вальпараисо и в его окрестностях 200 человек числятся пропавшими без вести.

Замглавы МВД сообщил, что за последние несколько дней в Чили вспыхнули 165 пожаров, 40 из них не удается локализовать. Еще 112 очагов возгорания находятся под контролем, четыре пожара потушили.

Монсальве добавил, что пожары повредили или уничтожили дома, где проживают около 40 тыс. человек. В Винья-дель-Маре и в соседних городах Кильпуэ и Вилья-Алемана власти ввели комендантский час, чтобы облегчить работу пожарных и спасателей, а также с целью пресечь мародерство. Замглавы МВД Чили объяснил, что единовременное возникновение нескольких пожаров может свидетельствовать о том, что их устроили намеренно.

"Трудно представить, что могут существовать (...) люди, способные причинить столько смерти и боли. Но если такие есть, мы будем их искать, мы их найдем, и им придется столкнуться с осуждением не только общества, но и с законом", - заверил Монсальве.

Монсальве отметил, что, по прогнозам метеорологов, в понедельник и вторник в Чили сохранятся благоприятные погодные условия для тушения пожаров.

Губернатор Вальпараисо Родриго Мундака также заявил, что, по его мнению, некоторые пожары в регионе могли произойти в результате поджогов.

"Пожары начались одновременно в четырех местах. Нам придется тщательно поработать, чтобы найти виновных", - отметил он.

Накануне президент Чили Габриэль Борич призвал жителей страны оказывать содействие пожарным службам и объявил о введении в Вальпараисо режима чрезвычайной ситуации. Также Борич объявил с понедельника двухдневный национальный траур по погибшим.

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Тэги: ЧИЛИ, ПОЖАРЫ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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