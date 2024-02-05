Fitch подтвердило рейтинг Туркменистана «B+» с «позитивным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Туркменистана в иностранной валюте на уровне "B+" с "позитивным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинг поддерживается чрезвычайно сильным суверенным балансом Туркменистана с самым высоким показателем соотношения чистых иностранных активов (SNFA) к ВВП и самым низким государственным долгом в аналогичной группе "B", подкрепленным четвертыми по величине запасами газа в мире. Эти факторы уравновешиваются слабым управлением, непрозрачной экономической политикой, особенно в отношении обменного курса, сложной деловой средой, высокой зависимостью от сырьевых товаров и концентрацией экспортного рынка. "Позитивный" прогноз отражает наши ожидания дальнейшего укрепления баланса на фоне высоких цен на энергоносители и сдержанных расходов", - говорится в пресс-релизе.

По оценке Fitch, профицит счета текущих операций уменьшился на 2 процентных пункта в 2023 году - до 5,9% ВВП, прогнозируется его дальнейшее сокращение до 1,9% в 2025 году из-за снижения цен на энергоносители и увеличения импорта, обусловленного капитальными затратами, что замедлит рост SNFA. "Показатели ликвидности также улучшились, и мы прогнозируем, что обслуживание внешнего долга останется ниже 9% от текущих внешних поступлений до 2025 года, что значительно ниже уровня 2021 года в 14,8% и текущего медианного показателя аналогичной группы в 18,8%. Несмотря на то, что данные по платежному балансу неуклонно улучшаются, сохраняются значительные пробелы", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, объем экспорта газа (на который приходится две трети от общего объема экспорта) снизился на 2,3% в 2023 году, и Fitch прогнозирует, что добыча газа в Туркменистане в 2024-2025 годах останется в целом неизменной из-за ограниченной пропускной способности трубопроводной инфраструктуры. Отмечается, что 80% экспорта газа в Туркменистане в 2023 году приходилось на Китай, и доля рынка, как ожидается, останется сильно сконцентрированной, несмотря на недавнее обсуждение потенциальной газовой сделки с Ираком. "На более продвинутой стадии находятся планы по четвертому газопроводу, который увеличит пропускную способность до Китая до 65 млрд куб. м с примерно 40 млрд куб. м, но мы не ожидаем завершения проекта раньше 2029 года", - говорится в пресс-релизе.

Агентство также отметило, что сохраняется очень большая разница между официальным обменным курсом, зафиксированным на уровне 3,5 маната/$1 с 2015 года, и параллельным рыночным курсом, который в целом остается стабильным на уровне чуть выше 19 манатов/$1 с середины 2022 года. "Валютная политика непрозрачна и ограничивает иностранные инвестиции, требования к капитализации государственных предприятий остаются в силе, а рыночная ставка на параллельном рынке близка к уровню начала 2020 года, несмотря на резкое улучшение внешней ликвидности с тех пор. Неясно, будут ли власти использовать валютные резервы для устранения разрыва с параллельным курсом и связанных с ним экономических перекосов, и наш прогноз предполагает, что официальный обменный курс останется неизменным до 2025 года", - говорится в сообщении.

Fitch также отметило, что профицит госбюджета Туркменистана в 2023 году снизился на 0,4 п.п. - до 0,6% ВВП, поскольку налоговые поступления упали на 2,2%, включая сокращение поступлений от налога на природные ресурсы на 21% (экспорт газа осуществляется по долгосрочным контрактам, которые часто привязывают доходы к цене на нефть). Расходы выросли на 1,9%, а капитальные вложения из госбюджета возросли до 0,7% ВВП. Fitch прогнозирует, что профицит бюджета сократится до 0,1% ВВП в 2024 году и перейдет в дефицит в размере 0,5% в 2025 году, что отражает снижение цен на энергоносители (включая прогнозируемое Fitch падение цен на нефть в среднем до $70 за баррель в 2025 году) и умеренное увеличение капитальных затрат.

По оценке Fitch, госдолг Туркменистана на конец 2023 года снизился до 4,3% ВВП с 10% на конец 2021 года, и агентство прогнозирует его дальнейшее сокращение до 3,5% на конец 2025 года.

Стабилизационный фонд Туркменистана, полностью номинированный в нацалюте, в 2023 году увеличился на 5,5 млрд манатов - до 32 млрд манатов, из которых 17,2 млрд манатов (6,1% ВВП) составили бюджетные резервы, хранящиеся в ЦБ.

По оценке Fitch, экономический рост в Туркменистане в 2023 году ускорился до 2,4% с 1,6% в 2022 году (данные МВФ, которые контрастируют с официальным показателем правительства в 6,2%) на фоне увеличения инвестиций и реальных доходов. Fitch прогнозирует, что рост ВВП замедлится до 2,3% в 2024 году и 2,1% в 2025 году.

Агентство также отметило, что инфляция в стране снизилась до 1,4% на конец 2023 года с 3% на конец 2022 года (и 21,1% на конец 2021 года), при этом непродовольственная инфляция составила всего 0,1% из-за эффекта базы, ослабления сбоев в цепочке поставок, увеличения внутреннего производства продуктов питания, падения международных цен и продолжающегося контроля над регулируемыми ценами. При этом Fitch прогнозирует рост инфляции в среднем до 7% в 2024-2025 годах.