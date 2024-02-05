Азербайджан будет представлен на выставке ProWein 2024 в Дюссельдорфе

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) привлекло ООО «Messe Expo Stande, Service und Einrichtung» для установки выставочного стенда на выставке ProWein 2024, которая пройдет c 10 по 12 марта в Дюссельдорфе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с компанией подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 225 тыс. 890,6 манат.

Р.Керимов