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Бизнес и законодательство 05.02.2024 17:30

Азербайджан будет представлен на выставке ProWein 2024 в Дюссельдорфе

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) привлекло ООО «Messe Expo Stande, Service und Einrichtung» для установки выставочного стенда на выставке ProWein 2024, которая пройдет c 10 по 12 марта в Дюссельдорфе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с компанией подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 225 тыс. 890,6 манат.

Р.Керимов

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Тэги: AZPROMO, ГЕРМАНИЯ, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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