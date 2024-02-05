Соя подешевела до трехлетнего минимума

Фьючерсы на соевые бобы упали в цене до самого низкого уровня за три года на опасениях по поводу сокращения спроса и излишка предложения на мировом рынке.
Фьючерсы на соевые бобы на бирже в Чикаго в ходе торгов в понедельник подешевели на 0,5%, до $11,83 за бушель.
Участников рынка тревожит сокращение поголовья свиней в Китае, крупнейшем импортере сои в мире, пишет Trading Economics. Как следствие, экспорт соевых бобов из США на прошлой неделе упал до 165,8 тыс. тонн, обновив минимум с мая.
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