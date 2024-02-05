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АПК 05.02.2024 18:56

Соя подешевела до трехлетнего минимума

Фьючерсы на соевые бобы упали в цене до самого низкого уровня за три года на опасениях по поводу сокращения спроса и излишка предложения на мировом рынке.

Фьючерсы на соевые бобы на бирже в Чикаго в ходе торгов в понедельник подешевели на 0,5%, до $11,83 за бушель.

Участников рынка тревожит сокращение поголовья свиней в Китае, крупнейшем импортере сои в мире, пишет Trading Economics. Как следствие, экспорт соевых бобов из США на прошлой неделе упал до 165,8 тыс. тонн, обновив минимум с мая.

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Тэги: СОЯ, ЦЕНЫ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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