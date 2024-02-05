Мировые продажи планшетов в 2023г упали на 20,5%, до минимума с 2011г

Мировые продажи планшетных компьютеров в прошлом году рухнули на 20,5%, до 128,5 млн устройств, и обновили минимум с 2011 года, говорится в предварительных данных исследовательской компании IDC.

В четвертом квартале поставки снизились на 17,4%, до 36,8 млн планшетов. Это рекордное падение для четвертого квартала с 2016 года.

"С учетом отсутствия серьезных улучшений в экономике, люди предпочитают тратить деньги на что-то кроме потребительской электроники, и планшеты, вероятно, не являются приоритетом", - сказала старший аналитик IDC Ануроопа Натарадж.

По её словам, на рынке планшетов могут появиться возможности для восстановления в этом году, если ситуация в экономике улучшится. В то же время общие проблемы никуда не денутся, поскольку инновации в сфере технологий искусственного интеллекта, скорее всего, в первую очередь затронут сегменты ПК и смартфонов, отметила эксперт.

Apple Inc. сумела сохранить лидерство на мировом рынке планшетов, несмотря на падение продаж на 29,3% в четвертом квартале и на 19,8% за год в целом. Samsung остается на втором месте.

По итогам четвертого квартале пятое место заняла китайская Xiaomi (SPB: 1810), увеличившая продажи на 35% и вытеснившая из пятерки лидеров Amazon.com Inc. Тем не менее, Amazon сохранила пятую строчку по итогам года, несмотря на падение поставок на 65,9%.

Lenovo стала четвертым по объему поставок игроком рынка планшетов в октябре-декабре и третьим по результатам года, Huawei заняла третье место по итогам квартала и четвертое в прошлом году.