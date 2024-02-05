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Дальнее зарубежье 05.02.2024 22:27

У короля Великобритании Карла III диагностировали рак

У короля Великобритании Карла III диагностировали рак, он начал курс лечения, сообщает в понедельник Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

"Его Величество проходил лечение в связи с доброкачественным увеличением предстательной железы. Во время лечения была обнаружена другая проблема, которая позже была диагностирована как форма рака", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

Врачи посоветовали монарху на время лечения от рака приостановить все публичные обязанности.

В сообщении дворца не отмечается, о какой именно форме рака идет речь. Также не уточняется, на какой стадии находится заболевание.

Сообщается, что Карл III благодарен команде медиков, которая смогла быстро обнаружить проблему.

В феврале канцелярия Букингемского дворца сообщила, что король Великобритании проходит лечение, связанное с увеличением предстательной железы.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОЛЬ, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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