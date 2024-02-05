У короля Великобритании Карла III диагностировали рак, он начал курс лечения, сообщает в понедельник Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.
"Его Величество проходил лечение в связи с доброкачественным увеличением предстательной железы. Во время лечения была обнаружена другая проблема, которая позже была диагностирована как форма рака", - говорится в заявлении Букингемского дворца.
Врачи посоветовали монарху на время лечения от рака приостановить все публичные обязанности.
В сообщении дворца не отмечается, о какой именно форме рака идет речь. Также не уточняется, на какой стадии находится заболевание.
Сообщается, что Карл III благодарен команде медиков, которая смогла быстро обнаружить проблему.
В феврале канцелярия Букингемского дворца сообщила, что король Великобритании проходит лечение, связанное с увеличением предстательной железы.
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