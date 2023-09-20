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Дальнее зарубежье 20.09.2023 17:41

Король Великобритании прилетел во Францию с официальным визитом

Король Великобритании Карл III в среду прибыл во Францию с трехдневным государственным визитом, сообщают французские СМИ.

В парижском аэропорту короля с супругой Камиллой встречала делегация во главе с премьер-министром Франции Элизабетой Борн.

Ожидается, что королевская чета из аэропорта отправится на церемонию у Триумфальной арки, где их встретит президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Франции Брижит Макрон.

На церемонии прозвучат национальные гимны Великобритании и Франции, к могиле неизвестного солдата возложат венки. В небо поднимутся истребители ВВС обеих стран.

После этого, король Великобритании и президент Франции отправятся в Елисейский дворец, где проведут переговоры, в частности, как ожидается, по ситуациям на Украине и на итальянском острове Лампедуза.

В Елисейском дворце ранее указали, что этот визит Карла III "продемонстрирует глубокие исторические связи, которые объединяют две страны".

Согласно расписанию, позже в среду в Версальском дворце состоится торжественный ужин с участием 150 гостей, во время которого будут подавать, в частности, лобстеров и несколько видов изысканных французских и английских сыров.

В четверг Карл III выступит во французском Сенате. Затем королевская чета и Макрон с супругой посетят Собор Парижской Богоматери, который в настоящее время восстанавливают после сильного пожара, произошедшего в 2019 году.

В пятницу Карл III и королева-консорт Камилла посетят Бордо, где у них запланированы встречи с пожарными, которые вели борьбу с лесными пожарами в 2022 году, а также посещение виноградников.

Визит Карла III во Францию должен был состоятся в марте этого года, однако из-за массовых акций протеста из-за пенсионной реформы визит британского короля отложили.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОЛЬ, ФРАНЦИЯ, ВИЗИТ


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