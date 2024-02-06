Снегопад в Японии привел к перебоям транспортного сообщения и энергоснабжения, есть пострадавшие

Не менее 109 человек во вторник доставили в токийские больницы с травмами, полученными из-за последствий снегопада, начавшегося в Японии накануне, сообщает агентство "Киодо".
В соседней префектуре Канагава пять человек получили серьезные травмы, еще 34 - легкие. В префектуре Сайтама травмы получили не менее 12 человек.
Приостановлено движение большинства поездов, а скоростные поезда курсируют со сниженной скоростью и по укороченному маршруту.
Несколько экспрессов, следующих из Токио в префектуру Яманаси, встали на платформах из-за упавших деревьев и других препятствий, появившихся на железнодорожных путях из-за снегопада.
Власти Японии распорядились закрыть некоторые участки автомобильных дорог, в том числе и в Токио.
Японские авиакомпании All Nippon Airways и Japan Airlines объявили об отмене около 30 внутренних рейсов.
Токийская энергетическая компания во вторник утром сообщила, что по состоянию на 08:30 утра по местному времени (02:00 мск) более 3 тыс. домохозяйств оставались без электричества в префектурах Канагава, Яманаси, Сайтама и Токио.
Несмотря на то что японское метеорологическое агентство отменило предупреждения о сильном снегопаде в девяти префектурах, в некоторых частях Японии снег и дождь продолжались до утра вторника.
По данным метеорологов, к вечеру понедельника в префектуре Гумма на острове Хонсю выпало наибольшее количество снега - 11 см, в то время как в Токио и соседней префектуре Сайтама выпало по 8 см снега.
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