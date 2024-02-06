Renaissance Capital прогнозирует ускорение роста ВВП Азербайджана в 2024г до 2,4%

Renaissance Capital (одна из ведущих независимых инвестиционных компаний на пограничных и развивающихся рынках со штаб-квартирой в Лондоне) рост ВВП Азербайджана в 2024 году прогнозирует на уровне 2,4%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно обзору Renaissance Capital 6 стран СНГ+ (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан), в 2023 году рост ВВП Азербайджана компания оценивает в 1%.

«Шесть стран СНГ+, которым мы посвящаем этот обзор, в 2023 году продолжали демонстрировать сильные экономические показатели, несмотря на региональную геополитическую турбулентность и глобальный рост процентных ставок. Мы ожидаем, что в 2024 году они сохранят уверенный рост, а также устойчивую бюджетную и внешнюю позиции. Геополитика, волатильность цен на сырьевые товары и замедление глобального роста остаются ключевыми рисками для региона СНГ+, в то время как экономическая гибкость, диверсификация внешних связей и благоприятная демографическая ситуация поддерживают долгосрочные перспективы», - подчеркивает Renaissance Capital.

По оценкам аналитиков компании, СНГ+ остаётся регионом высокого роста, в том числе за счет продолжающего развития рынков, обеспеченности сырьем и роста населения, опережающего и западных, и восточных соседей.

«Геополитические риски не реализовались в 2023 году, и, напротив, скорее снизились, внешние потоки остались в целом благоприятными, а динамика внутреннего спроса и инвестиций была уверенной и поддерживалась сбалансированной бюджетной и денежно-кредитной политикой. В 2023 году рост экономики вновь превысил долгосрочные средние уровни для большинства из стран СНГ+, на которые мы смотрим», - подчеркивается в обзоре.

В Renaissance Capital считают, что регион СНГ+ был одним из лидеров в плане борьбы с пост-пандемическим ростом инфляции, и в 2023 году это приносило свои плоды. Казахстан, Азербайджан и Узбекистан начали 2023 год с более высокой инфляцией, но во всех трех странах удалось достичь уровня инфляции менее 10% г/г по итогам года. «Для них мы также видим потенциал дальнейшего снижения инфляции и ставок на 2024 год», - считают в компании.

По оценкам компании, страны региона имеют умеренный уровень государственного и внешнего долга, который в 2022–2023 годы снижался благодаря достаточно консервативной стратегии заимствований и уверенного экономического роста. Уровень госдолга остается ниже 50% ВВП для всех шести стран региона, составляя около 30% в среднем, что заметно ниже средней по сопоставимым странам с формирующимися рынками других регионов.

«Бюджетные дефициты в 2023 году остались на умеренном уровне в 2–3% ВВП в пяти из шести стран, за исключением Узбекистана (с дефицитом около 5%). Мы ожидаем, что дефицит в размере 2–4% сохранится в 2024–2025 годах. Три страны региона – Азербайджан, Казахстан и Узбекистан – также обладают солидными бюджетными сбережениями (в бюджетных фондах) для поддержки долгосрочной устойчивости и финансирования государственных инициатив развития», - отмечается в обзоре.

В Renaissance Capital считают, что экономики СНГ+ не испытывают значимого давления с точки зрения необходимости рефинансирования долга в 2024 году и сохраняют гибкий доступ к (обычно более дешевому) финансированию со стороны различных международных организаций.

«Ближайшие погашения суверенных еврооблигаций запланированы на 2024 год для Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. (…) После некоторого повышения рейтингов в 2022–2023 годах (для Азербайджана, Армении и Узбекистана) мы ожидаем сохранения их на стабильном уровне в краткосрочной перспективе, отмечая среднесрочный потенциал их улучшения (в том числе для Азербайджана, Армении, Грузии и Узбекистана)», - указывается в обзоре.

Аналитики компании придерживаются мнения, что геополитическая неопределенность, пожалуй, остается основным источником рисков для стран региона СНГ+. «Внешние риски для них (в том числе связанные с Россией), сохраняются, хотя, на наш взгляд, сейчас выглядят менее выраженными, чем год назад», - отмечают в Renaissance Capital.

«Политическая ситуация в этих странах выглядит стабильной. Еще один внешний риск – возможность распространения вторичных санкций на страны СНГ+. Вероятность данного сценария, на наш взгляд, является низкой, учитывая консервативный подход к регулированию и соблюдению международных ограничений, принятый большинством стран, за которыми мы наблюдаем», - подчеркивается в обзоре.

Министерство экономики Азербайджана рост ВВП страны в 2024 году прогнозирует на уровне 2,4%.

ВВП Азербайджана в 2023 году вырос на 1,1%.

А.Азизов