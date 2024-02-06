Глава МИД Азербайджана и генсек ОТГ обсудили подготовку к президентским выборам в стране и развитие организации

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник провел встречу с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым, находящимся с визитом в Баку для наблюдения за внеочередными выборами президента Азербайджана (7 февраля 2024г – ИФ).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили вопросы текущей повестки сотрудничества между Азербайджаном и ОТГ, а также подготовку к президентским выборам.

Байрамов высоко отметил активное участие региональных и международных организаций, в том числе ОТГ, в качестве наблюдателя за прозрачностью процесса подготовки к выборам.

Омуралиев, в свою очередь, рассказал Байрамову об активной работе ОТГ в направлении расширения сотрудничества в сферах и укрепления организации.

«В этом направлении отмечено, что недавнее увеличение контактов между странами-членами создало условия для эффективного использования существующих возможностей сотрудничества», - отмечается в информации.

При этом Омуралиев выразил уверенность, что результаты предстоящих выборов послужат развитию и процветанию Азербайджана.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Х.Насирзаде