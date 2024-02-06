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Регион 06.02.2024 15:26

При попытке нападения на здание суда в Стамбуле застрелены двое, шесть человек ранены

Полицейские застрелили двоих человек, пытавшихся во вторник совершить нападение на здание суда в Стамбуле, сообщает Associated Press со ссылкой на главу МВД Турции (AP).

"Сегодня была предпринята попытка атаковать контрольно-пропускной пункт у здания суда Чаглаян в Стамбуле. (...) Двое нападавших, мужчина и женщина, убиты", - сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.

Глава МВД добавил, что в ходе инцидента пострадали шесть человек, среди них - трое полицейских.

Прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. AP отмечает, что, по словам Ерликая, нападавшие предположительно были членами запрещенной в Турции Революционной народно-освободительной партии-фронта.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СУД, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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