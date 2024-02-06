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Дальнее зарубежье 06.02.2024 16:07

Рада одобрила указы Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине

Верховная Рада во вторник утвердила указы президента Украины Владимира Зеленского о продлении действия военного положения и сроков проведения всеобщей мобилизации, сообщают украинские СМИ.

Согласно указам, военное положение и всеобщая мобилизация продлеваются на 90 дней - с 14 февраля до 13 мая 2024 года.

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Тэги: УКРАИНА, ВОЕНПОЛОЖЕНИЕ, МОБИЛИЗАЦИЯ, ПРОДЛЕНИЕ


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