Рада одобрила указы Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине

Верховная Рада во вторник утвердила указы президента Украины Владимира Зеленского о продлении действия военного положения и сроков проведения всеобщей мобилизации, сообщают украинские СМИ. Согласно указам, военное положение и всеобщая мобилизация продлеваются на 90 дней - с 14 февраля до 13 мая 2024 года.

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