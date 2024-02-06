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СНГ 06.02.2024 16:43

Назначен новый глава Минфина Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Мади Такиева министром финансов Казахстана.

"Назначить Такиева Мади Токешовича Министром финансов Республики Казахстан", - говорится в указе, текст которого опубликован на сайте президента во вторник.

Ранее мажилис согласовал кандидатуру Такиева на пост главы Минфина.

45-летний Такиев с марта 2023 года является депутатом мажилиса от правящей партии "Amanat", возглавлял комитет палаты по финансам и бюджету.

Ранее должность главы Минфина занимал Ерулан Жамаубаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИНФИН, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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