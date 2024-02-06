Назначен новый глава Минфина Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Мади Такиева министром финансов Казахстана. "Назначить Такиева Мади Токешовича Министром финансов Республики Казахстан", - говорится в указе, текст которого опубликован на сайте президента во вторник. Ранее мажилис согласовал кандидатуру Такиева на пост главы Минфина. 45-летний Такиев с марта 2023 года является депутатом мажилиса от правящей партии "Amanat", возглавлял комитет палаты по финансам и бюджету. Ранее должность главы Минфина занимал Ерулан Жамаубаев.

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