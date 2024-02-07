Израильские власти не намерены соглашаться с предложением о полном прекращении операции против ХАМАС

Власти Израиля не согласны с предложением движения ХАМАС, выдвинутым при разработке нового соглашения о перемирии, о полном прекращении боевых действий, сообщает портал Ynet со ссылкой на неназванных израильских официальных лиц.
"Мы не можем принять требование остановить войну", - сказали они.
Также представители властей упомянули, что ХАМАС запросило освобождение 1,5 тыс. палестинских заключенных, некоторые из которых ранее занимали важное положение.
Западные СМИ накануне сообщали, что в ХАМАС подтвердили передачу странам-посредникам - Египту и Катару - ответ на выработанные ранее предложения о перемирии с Израилем и об обмене заключенными и заложниками. В заявлении ХАМАС отмечалось, что движение выражает "положительный настрой" в отношении идей возможного соглашении. Однако в ХАМАС указали, что по-прежнему требуют "всеобъемлющего и полного" перемирия, а не ограниченного во времени соглашения о прекращении огня.
Впоследствии стало известно, что ответ ХАМАС включает в себя прекращение огня на четыре с половиной месяца, освобождение всех заложников, вывод войск Израиля из сектора Газа, договор о прекращении боевых действий.
7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа.
С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.
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