Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили аспекты стратегического партнерства Баку и Астаны

Министры иностранных дел Азербайджана и Казахстана Джейхун Байрамов и Мурат Нуртлеу в ходе телефонного разговора обсудили различные аспекты отношений стратегического партнерства Баку и Астаны.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора, который состоялся в среду, Байрамов поздравил своего коллегу с переназначением на должность заместителя премьер-министра Казахстана, министра иностранных дел и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Байрамов с удовлетворением отметив текущую повестку дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, выразил уверенность, что отношения, основанные на дружбе, братстве и солидарности между двумя странами, будут и дальше развиваться по восходящей линии.

«В ходе телефонного разговора министры также обсудили различные аспекты отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном и текущую ситуацию в регионе», - подчеркивает МИД.

Б.Рустамбеков