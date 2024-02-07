Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8274 RUR   0.0188 GBR   2.134 TRY   0.0556

Цена на нефть

06.02 $/bbl +/- WTI 73.31 +0.53 Brent 78.59 +0.60

Внешняя политика 07.02.2024 14:34

Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили аспекты стратегического партнерства Баку и Астаны

Министры иностранных дел Азербайджана и Казахстана Джейхун Байрамов и Мурат Нуртлеу в ходе телефонного разговора обсудили различные аспекты отношений стратегического партнерства Баку и Астаны.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора, который состоялся в среду, Байрамов поздравил своего коллегу с переназначением на должность заместителя премьер-министра Казахстана, министра иностранных дел и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Байрамов с удовлетворением отметив текущую повестку дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, выразил уверенность, что отношения, основанные на дружбе, братстве и солидарности между двумя странами, будут и дальше развиваться по восходящей линии.

«В ходе телефонного разговора министры также обсудили различные аспекты отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном и текущую ситуацию в регионе», - подчеркивает МИД.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, РАЗГОВОР


Похожие новости


МИД Казахстана опровергает информацию о планах республики выйти из ОДКБ Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот новых послов Индии и Казахстана Глава МИД Азербайджана принял посла Казахстана в связи с завершением дипмиссии Баку и Астана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества Формат сотрудничества Баку, Анкары и Нур-Султана укрепит связь Европы и Азии - глава МИД Азербайджана Казахстан призвал к разработке плана полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года Главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана встретятся в Баку в конце июня -Чавушоглу Внешнеполитическое ведомство Азербайджана выразило соболезнования Казахстану Организация тюркских государств окажет Казахстану необходимую поддержку - глава МИД Турции Захарова назвала целенаправленными атаки участников уличных беспорядков в Казахстане на работающих там журналистов и офисы СМИ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az