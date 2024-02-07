Молдова создает совет по введению и соблюдению санкций

В правительстве Молдовы будет создан Межведомственный наблюдательный совет, который будет отвечать за соблюдение международных санкций и введение собственных.
Такое решение принял кабинет министров на заседании в среду, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства.
Совет возглавит премьер-министр страны Дорин Речан. Также в него войдут руководители основных государственных органов и учреждений.
"Совет будет обеспечивать соблюдение уже введенных международных санкций, а также вводить собственные ограничения", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, Молдова ранее присоединилась к индивидуальным санкциям Совета ЕС в отношении России. Это решение было принято после того, как Европейская комиссия в своем докладе о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС призвала Кишинев присоединиться к ряду европейских санкций против России. В санкционном списке находятся почти 1 800 физических и юридических лиц. Для них предусмотрены ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов.
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