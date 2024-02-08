Раиси поздравил Алиева с победой на внеочередных выборах президента Азербайджана

Президент Ирана Ибрахим Раиси поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах главы государства.

Раиси в своем поздравлении отметил, что проведение впервые выборов на всей территории Азербайджана после восстановления территориальной целостности страны приобретает еще большее значение.

«(…) Уверен, что в период Вашего нового президентского срока мы станем свидетелями развития по восходящей линии дружественных, братских отношений и связей между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а братскому азербайджанскому народу – счастья и счастливых дней», - отмечается в послании Раиси, которое опубликовано на сайте главы азербайджанского государства.

Р.Ахмедов