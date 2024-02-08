Президентские выборы в Азербайджане являлись конкурентными и прозрачными - Журавлев

Внеочередные президентские выборы, состоявшиеся в Азербайджане, были конкурентными и прозрачными, заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.
«Все было сделано (на выборах – ИФ) на сто процентов. Состоявшиеся выборы я могу описать тремя словами - это борьба, конкуренция, а также прозрачность. Все три условия были соблюдены на сто процентов, и лишь только предвзятый человек может сказать, что это было не так», - сказал Журавлев на брифинге в четверг в Баку.
Журавлев входил в группу «Гражданский диалог», которая осуществляла наблюдение за ходом голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана 7 февраля 2024 года.
Б.Рустамбеков
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