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Внутренняя политика 08.02.2024 12:08

Президентские выборы в Азербайджане являлись конкурентными и прозрачными - Журавлев

Внеочередные президентские выборы, состоявшиеся в Азербайджане, были конкурентными и прозрачными, заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

«Все было сделано (на выборах – ИФ) на сто процентов. Состоявшиеся выборы я могу описать тремя словами - это борьба, конкуренция, а также прозрачность. Все три условия были соблюдены на сто процентов, и лишь только предвзятый человек может сказать, что это было не так», - сказал Журавлев на брифинге в четверг в Баку.

Журавлев входил в группу «Гражданский диалог», которая осуществляла наблюдение за ходом голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана 7 февраля 2024 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛЬ, ОЦЕНКА


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