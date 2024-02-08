Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели более $61 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг организовал продажу банкам $61,4 млн.
На аукционе 6 февраля банки приобрели $79,7 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе 8 февраля составил $61,4 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
Х.Насирзаде
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