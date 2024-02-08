Алиев принял делегацию TURKPA

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркских государств (TURKPA) Мехмета Сурейю Эра и руководителя международной миссии TURKPA по наблюдению за выборами, члена Великого национального собрания Турции Османа Местена.
Как сообщает сайт главы государства, Алиев поблагодарил делегацию TURKPA и всех членов наблюдательной миссии за участие в президентских выборах в Азербайджане в качестве наблюдателей.
Члены наблюдательной миссии поздравили главу государства с убедительной победой на президентских выборах. Они выразили удовлетворение тем, что наблюдали за процессом голосования как в Шуше, так и в Ханкенди, оценили это как исторический момент.
Отметив, что эти выборы являются историческим событием, Алиев особо подчеркнул, что он вместе с членами семьи принял участие в процессе голосования в городе Ханкенди.
«Гости отметили, что Карабахская Победа азербайджанского народа является победой всего тюркского мира, и это еще больше укрепило уверенность тюркского мира в своих силах. В ходе беседы также отмечено, что тюркский мир является единой семьей, в этом контексте подчеркнута важность дальнейшего углубления и расширения сотрудничества во всех сферах», - отмечается в информации.
Б.Рустамбеков
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