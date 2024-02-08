Руководство ЦБ Азербайджана обсудило с главами страховых компаний приоритеты развития страхового рынка

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов провел очередную встречу с руководителями страховых компаний.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» на страницу ЦБ в соцсетях, встреча состоялась 6 февраля.

На встрече обсуждались текущая ситуация в мировой экономике, макроэкономические тенденции и монетарная ситуация внутри Азербайджана, динамика инфляции, ситуация на валютном рынке, экономическая активность.

Кроме этого, участники встречи обсудили показатели страхового рынка Азербайджана в 2023 году, приоритеты на предстоящий период, вопросы, вытекающие из стратегии развития финансового рынка (на 2024-2026гг – ИФ) и другие актуальные темы.

Р.Ахмедов