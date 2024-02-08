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Финансы 08.02.2024 16:56

Руководство ЦБ Азербайджана обсудило с главами страховых компаний приоритеты развития страхового рынка

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов провел очередную встречу с руководителями страховых компаний.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» на страницу ЦБ в соцсетях, встреча состоялась 6 февраля.

На встрече обсуждались текущая ситуация в мировой экономике, макроэкономические тенденции и монетарная ситуация внутри Азербайджана, динамика инфляции, ситуация на валютном рынке, экономическая активность.

Кроме этого, участники встречи обсудили показатели страхового рынка Азербайджана в 2023 году, приоритеты на предстоящий период, вопросы, вытекающие из стратегии развития финансового рынка (на 2024-2026гг – ИФ) и другие актуальные темы.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЦБ, СТРАХОВЩИКИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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