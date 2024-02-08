Президентские выборы в Азербайджане характеризовались высокой явкой – наблюдатели от ШОС

Внеочередные президентские выборы, прошедшие в Азербайджане 7 февраля, характеризовались высокой явкой избирателей, заявил генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин на пресс-конференции в Баку в четверг.
По его словам, для проведения мониторинга миссии ШОС были созданы необходимые условия.
«Наша окончательная оценка заключается в том, что для участников избирательного процесса были созданы все возможности в соответствии с требованиями законодательства. Наша миссия наблюдала за ходом голосования на 60 избирательных участках в Баку и Сумгайыте. Уровень организации дает основание говорить о том, что в стране ведутся комплексные работы», - сказал Мин.
Как сообщалось ранее, 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные выборы президента. По данным ЦИК, после обработки 93,35% бюллетеней, действующий президент Ильхам Алиев набирает 92,05% голосов. Явка на выборах составила 76,73%.
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