Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8323 RUR   0.0187 GBR   2.1467 TRY   0.0556

Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 73.86 +0.55 Brent 79.21 +0.62

Внутренняя политика 08.02.2024 17:28

Президентские выборы в Азербайджане характеризовались высокой явкой – наблюдатели от ШОС

Внеочередные президентские выборы, прошедшие в Азербайджане 7 февраля, характеризовались высокой явкой избирателей, заявил генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин на пресс-конференции в Баку в четверг.

По его словам, для проведения мониторинга миссии ШОС были созданы необходимые условия.

«Наша окончательная оценка заключается в том, что для участников избирательного процесса были созданы все возможности в соответствии с требованиями законодательства. Наша миссия наблюдала за ходом голосования на 60 избирательных участках в Баку и Сумгайыте. Уровень организации дает основание говорить о том, что в стране ведутся комплексные работы», - сказал Мин.

Как сообщалось ранее, 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные выборы президента. По данным ЦИК, после обработки 93,35% бюллетеней, действующий президент Ильхам Алиев набирает 92,05% голосов. Явка на выборах составила 76,73%.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЫБОРЫ, ШОС, НАБЛЮДАТЕЛИ


Похожие новости


Миссия ШОС дала положительную оценку выборам президента Узбекистана ШОС признала выборы в Таджикистане прозрачными и демократичными Небольшие нарушения на парламентских выборах в Азербайджане не повлияли на результат - миссия ШОС Наблюдатели от ШОС считают выборы президента Азербайджана транспарентными Миссия ШОС будет наблюдать за выборами в Казахстане, руководствуясь принципом беспристрастности - генсек организации

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az