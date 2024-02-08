Голландский пенсионный фонд PFZW продал акции Shell, BP, TotalEnergies и других нефтегазовых компаний

Голландский пенсионный фонд PFZW, один из крупнейших в стране, объявил о продаже всех принадлежащих ему акций Shell, BP Plc, TotalEnergiesи других представителей нефтегазового сектора, ссылаясь на недостаточность их действий по переходу от ископаемого топлива к низкоуглеродному.

Общая стоимость проданных акций 310 нефтегазовых компаний составляет 2,8 млрд евро, говорится в сообщении фонда.

При этом в портфеле PFZW остались бумаги семи компаний, которые соблюдают Парижское соглашение по климату и имеют убедительную климатическую стратегию. В их число входят бразильские Cosan SA и Raizen SA, португальская Galp Energia, финская Neste Oyj, австрийская OMV AG.

Объем активов под управлением PFZW составлял почти 238 млрд евро на конец 2023 года. Он является вторым по величине в Нидерландах и двенадцатым в мире. Фонд отвечает за пенсии 2,9 млн человек, которые работают или работали в сфере здравоохранения.