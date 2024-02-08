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Внешняя политика 08.02.2024 19:13

Татар поздравил Алиева в связи с победой на выборах президента Азербайджана

Президент Северного Кипра Эрсин Татар позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

“Эрсин Татар поздравил главу нашего государства с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджана. Алиев поблагодарил за поздравление”, - отмечается в информации.


В ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, выражена уверенность в дальнейшем расширении этих связей.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СЕВКИПР, ТЕЛЕФОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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