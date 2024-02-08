Татар поздравил Алиева в связи с победой на выборах президента Азербайджана

Президент Северного Кипра Эрсин Татар позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

“Эрсин Татар поздравил главу нашего государства с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджана. Алиев поблагодарил за поздравление”, - отмечается в информации.





В ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, выражена уверенность в дальнейшем расширении этих связей.





Х.Насирзаде