S7 в марте начнет летать из Новосибирска в Баку

Авиакомпания S7 Airlines с 7 марта начнет выполнять рейсы из Новосибирска в Баку, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на перевозчика.
До конца марта рейсы будут выполняться один раз в неделю (по четвергам), а с 3 апреля частота увеличится до двух раз в неделю (по средам и воскресеньям).
Полеты запланированы на Airbus A320, время в пути составит около 4,5 часов.
В настоящее время из Новосибирска в Баку летают "Аэрофлот" и "Азербайджанские авиалинии".
Р.Ахмедов
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