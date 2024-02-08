S7 в марте начнет летать из Новосибирска в Баку

Авиакомпания S7 Airlines с 7 марта начнет выполнять рейсы из Новосибирска в Баку, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на перевозчика.

До конца марта рейсы будут выполняться один раз в неделю (по четвергам), а с 3 апреля частота увеличится до двух раз в неделю (по средам и воскресеньям).

Полеты запланированы на Airbus A320, время в пути составит около 4,5 часов.

В настоящее время из Новосибирска в Баку летают "Аэрофлот" и "Азербайджанские авиалинии".

Р.Ахмедов